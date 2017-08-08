"Страшные" бетонные разделители зон на Контрактовой уберут после завершения реконструкции - КГГА

Несколько недель назад Киевсовет внес весомые изменения в Стратегию развития города Киева до 2025 года, предоставив приоритет в дальнейшем транспортном развитии столицы пешеходам. Сейчас такой экспериментальной площадкой является Контрактовая площадь, где появилась новая большая пешеходная зона, которая объединяет Контрактовую, Почтовую площадь и улицу Сагайдачного. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.

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«Стратегия предусматривает развитие города в предоставлении приоритета пешеходам, а также велосипедистам и общественному транспорту. И уже потом – частному транспорту. Среди водителей мы проводили опрос и нашли поддержку такого эксперимента. Сейчас пешеходная и проезжая части площади разделены бетонными блоками, чтобы водители привыкли к новым правилам проезда, а пешеходы без страха могли прогуливаться», – сообщил Сергей Симонов.

Он также отметил, что бетонные разделители, которые пока выглядят не слишком эстетично, установлены лишь временно. Ведь вся Контрактовая вскоре претерпит масштабные преобразования: здесь разобьют сад, сквер, будет создан археологический музей, хаб и прочее. После реконструкции площади, когда будет четко отделена пешеходная зона от проезжей, бетонные блоки будут заменены на металлические столбцы с подсветкой, отметил директор Департамента.

Отметим, что согласно разработанному плану реконструкции Контрактовой площади и прилегающих зон, транспортное движение поэтапно сокращается. В начале было закрыто движение по улице Сагайдачного, а в выходные и праздничные дни – пространство перед НаУКМА. На последней фазе проекта площадь превращается в пешеходную. Параллельно с ограничением автомобильного движения на площади будут обустроены места для парковки в кварталах, расположенных рядом. На улице Спасской будет создан транспортный узел всех маршрутов автобусов и трамваев, проходящих через площадь. Рядом будет обустроена стоянка такси.