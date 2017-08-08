Прощание с "Прапором": киевлян предупреждают о возможных пробках на Крещатике

Киевская городская государственная администрация предупреждает о возможных осложнениях движения сегодня с 20.00 до 22.00 на ул. Крещатик в районе Майдана Независимости. Как сообщили в пресс-службе КГГА, в этот промежуток времени на Майдане Независимости (Стела) состоится церемония прощания с бойцом батальона «Донбасс» Валентином Гонтарем.

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В связи с этим могут возникнуть временные осложнения движения транспорта на ул. Крещатик.

По сообщениям СМИ, тело Валентина Гонтаря нашли 4 августа возле озера Нивка в поселке Екатериновка, что на окраине Киева. Возле тела были обломки гранаты.

Сначала правоохранители квалифицировали гибель бойца как умышленное убийство с дополнительной правовой квалификацией «самоубийство», а впоследствии переквалифицировали на умышленное убийство.