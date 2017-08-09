В Киеве ограничат движение на мосту Патона из-за ремонта

В Киеве с сегодняшнего дня с 21:00 до 20:00 15 августа будет ограничено движение транспорта на мосту имени Патона в первой полосе движения в направлении проспекта Дружбы Народов.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, ограничение связано с ремонтными работами на мостовом переходе.

В частности, будет осуществляться восстановление бортового камня.

Как сообщал УНИАН ранее, несколько недель назад Киеврада внесла серьезные изменения в Стратегии развития города Киева до 2025 года, предоставив приоритет в дальнейшем транспортном развитии столицы пешеходам. Сейчас такой является экспериментальной площадкой Контрактовая площадь, где появилась новая большая пешеходная зона, которая объединяет Контрактовую, Почтовую площадь и улицу Сагайдачного. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.