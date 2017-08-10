ВДНХ объявил открытый конкурс проектов для возрождения выставочной функции

Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) ищет инвестора на восстановление своей выставочной функции на современном уровне. Объявлен открытый конкурс проектов на поэтапное строительство нового выставочного центра на территории НК «Экспоцентр Украины».

В Конкурсную комиссию войдут представители восьми организаций: Офиса привлечения и поддержки инвестиций при Кабинете министров Украины, Министерства экономического развития и торговли, Министерства юстиции, Министерства финансов, Управления культурно-художественного фонда ГУД, Фонда государственного имущества, Торгово-промышленной палаты и Национальной академии наук Украины. А также руководство самого Национального комплекса «Экспоцентр Украины».

На прошлой неделе были объявлены положения конкурса. К потенциальному партнеру ВДНХ выдвигает, среди прочих, следующие требования.

Участник должен иметь минимум 5-летний опыт строительства и управления выставочными центрами и проведения выставочной деятельности.

Конкурсной комиссией будет оцениваться дизайн проекта: участников просят представить архитектурные эскизы будущего выставочного центра.

Рассматриваются финансовые, организационные и технические возможности участника реализовать проект. Нужно предоставить бюджет не только на создание, но и содержание выставочного центра. А также предложения по уменьшению этой стоимости, в частности, за счет энергосберегающих средств.

Будет оцениваться экологическое и социально-экономическое влияние на ВДНХ и соответствие современным мировым требованиям и стандартам выставочной отрасли.

Есть и требование учесть «Концепцию развития ВДНХ на 40 лет», представленную общественности в июле этого года. В частности, дать оценку взаимодействия предложенного на конкурс выставочного центра с другими кластерами будущего ВДНХ.

В конкурсе могут принимать участие только негосударственные компании.

Заявки на участие принимаются до 14 сентября, объявление результатов состоится 21 сентября 2017 года.

Договор о совместной деятельности с победителем будет заключен на 25 лет.

Напомним, согласно оценкам, на развитие ВДНХ нужно от 170 до 350 миллионов евро. Руководство заявило, что не будет брать эти деньги из госбюджета, а привлекать частных инвесторов.