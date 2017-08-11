Сдаем точку: куда пойти на шопинг, когда уже сто раз был во всех магазинах?

DN8 - целых три этажа брендов, с помощью которых Вы сможете заново окунуться с головой в сезонную распродажу.

Именно сейчас лучшее время познакомиться с DN8! С 21 июля по 31 августа 2017 года в шопинг-спейсе DN8 SUMMER SALE! На весь ассортимент до -60%.

DN8 представляет более 80-ти брендов: van Laack, Carl Gross, Fratelli Rossetti, Andrea Morelli, Antony Morato, Alberto, Beatrice b., Candice Cooper, Cantini & Cantini, Delsiena, Drykorn, Fynch-Hatton, Kocca, Hamaki-Ho, Maison Espin, R-2, Rich&Royal, Fred Mello, Schneiders и другие!

Ждем Вас на шопинг в DN8 по адресу: г. Киев, ул. Дорогожицкая, 8 в UBI Fashion Center (рядом с телевизионной вышкой).

facebook.com/dn8.ua

DN8 - твой идеальный шопинг!