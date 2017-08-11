На всех пляжах Киева ограничили или запретили купание

КП "Плесо" сегодня, 11 августа, ограничило или запретило купание на 11 киевских пляжах. Об этом говорится в сообщении на интернет-странице коммунального предприятия.

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В частности, запрещено купаться на пляжах "Центральный", "Вербное", "Радуга", "Тельбин" и "Пуща Водица".

А на шести других пляжах "Плесо" не рекомендует купаться. В частности, это пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Золотой", "Предместная Слободка" и "Черторой".