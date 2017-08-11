Директор "Киевблагоустройства" заявил, что уходит в отставку

Директор коммунального предприятия "Киевблагоустройство" Иван Клипа принял решение уйти в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, после трех лет интенсивной и успешной работы директором КП "Киевблагоустройство" я принял решение оставить эту должность. Это была интересная, где то опасная, а главное, направленная на благо нашей столицы, работа", - написал он.

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Перечисляя свои достижения на посту директора КП, Клипа выделил демонтаж временных сооружений, финансовую деятельность предприятия, эффективность работы инспекции по благоустройству.

"За три года в Киеве демонтировано 8930 объектов – от самого малого лотка-штендера и до огромных и даже двухэтажных нелегальных павильонов на 800 квадратов. (...) Это много - это больше 150000 м² освобождённой городской земли от незаконных МАФов", - пишет он.

Клипа убеждает, что на месте снятых МАФов проводится благоустройство территорий, а именно - создание зеленых зон, скверов, восстановление парков.

"На Крещатике, в "нулевой" и "первой" зонах нет ни одной незаконной передвижной торговли. Поверьте, эта работа стоила "Киевблагоустройству" немалых усилий. Это – работа, за которую не стыдно", - пишет он.