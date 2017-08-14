В жилых домах Киева установят системы охраны теплосчетчиков

В столичных домах начнут устанавливать системы охраны счетчиков тепла. Об этом заявил директор КП «Киевжилспецэксплуатация» Олег Котляренко, сообщает 44.ua.

Читайте такжеКабмин поддержал инициативу Киева: счета киевлян за отопление в домах без счетчиков будут меньше«От жителей требуется два этапа: подписать соответствующий протокол и платить абонентскую плату за обслуживание, которая на квартиру в зависимости от этажности составляет от 3 до 5 грн. Охрану будет осуществлять полиция охраны», - сказал Котляренко.

По его словам, на установку системы охраны счетчиков тепла уже согласилось 80 домов.

«На сегодняшний день уже составлено 80 протоколов. Они в процессе включения в распоряжение, которое должно выйти в течение недели. Выходит распоряжение - мы сразу приступаем к работе», - добавил Котляренко.

Как сообщал УНИАН, ранее был принят закон об обязательной установке счетчиков воды и тепла.