В Киеве проходит школьная ярмарка

90 производителей из столицы и из 10-ти регионов Украины представили сегодня свою продукцию во время ежегодной школьной ярмарки. Мероприятие открылось на основной улице столицы – Крещатике – и продлится в течение выходных, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мои дети уже взрослые, поэтому я не планирую купить что-то здесь для себя. Но я с удовольствием осмотрю ассортимент, посмотрю, что предлагают нам украинские, точнее – наши, киевские производители. Потому что я всегда выступал за поддержку нашего производителя, мои усилия на позиции первого зама направлены на то, чтобы преимущества получили именно наши, столичные компании. Кое-кто называет это лоббизмом, но я считаю, что это здоровая поддержка: создавая возможности для киевских производителей, давая им рынок сбыта, помогая в этом, мы не только работаем на потребителя, но и на бюджет и на экономику в целом», – сказал первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис открывая мероприятие.

Он убежден: поддерживать украинский товар – это одна из основных задач властей в это нелегкое время.

«Никто не может рисковать качеством, когда речь идет о нашем будущем, о детях. Хочется верить, что нам удалось совместить и решить обе эти задачи. И все мы сегодня и завтра приобретем необходимые для школьников вещи по лучшей цене, весело и с пользой проведем время», – подытожил Геннадий Плис.