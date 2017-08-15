В Киеве на День Независимости пройдут концерты, этническая ярмарка и забег в вышиванках

К 26-й годовщине Дня Независимости Украины в столице состоится ряд художественных и спортивно-развлекательных событий, в частности концерты, этнический ярмарок, забег в вышиванках, выставки вооружения и военной техники.

Читайте такжеНа День независимости в Киеве не будет работать две станции метроКак сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, 24 августа с 13.00 до 17.00 на Летней эстраде Городского сада («Мушля») в Центральном парке культуры и отдыха состоится главная культурно-художественная акция «Мать Украина, ты одна у нас» с участием творческих коллективов этнических общин Киева.

На этой же сцене в 18.00 начнется большой отчетный концерт муниципальных творческих коллективов. Такая художественная акция уже стала традиционной и будет проходить и в других парках города - Гидропарке, им. Рыльского, «Партизанская слава», «Победа».

Кроме того, 26 августа с 17.00 до 21.00 в парке «Победа» будут выступать профессиональные эстрадные и оперные исполнители, студенты цирковой и музыкальной академий, хореографические коллективы районов столицы.

Также в Киеве с 23 по 25 августа будут проходить фестивали.

В музее Ивана Гончара на ярмарке народного искусства можно будет увидеть и приобрести гончарные изделия, вышитые вещи, обувь, а также пообщаться с народными мастерами и посетить различные мастер-классы.

Кроме того, в День Независимости на Почтовой площади состоится фестиваль «Крымский дом объединяет сердца», во время которого выступят крымскотатарские артисты. Будут работать мастер-классы для детей и взрослых, интерактивы, зона фуд-корта национальной татарской кухни, фотовыставка, экспозиция детских рисунков, тематические инсталляции и фотозоны, посвященные Крыму и татарскому народу.

С 22 августа для всех желающих также будет открыта выставка современного вооружения и военной техники, посвященная 26-й годовщине Независимости Украины (на ул. Крещатик - от ул. Институтской до Европейской площади) и выставка исторической техники, посвященная 100-летию Армии УНР (Европейская площадь, фасадная часть «Украинского дома»).

Еще одним зрелищным событием этих дней станет регата по парусному спорту.

И традиционно ко Дню Независимости киевляне и гости города проведут забег в вышиванках на Русановской набережной.