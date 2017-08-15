В Киеве до 24 августа ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня Независимости
13:54, 15 августа 2017Киев
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Временное ограничение движения будет в местах проведения праздничных мероприятий ко Дню Государственного флага и Независимости Украины.
На праздники в Киеве ограничат движение транспорта \ фото: УНИАН
С 16 по 24 августа в Киеве будут действовать временные ограничения движения транспорта в местах проведения мероприятий ко Дню Государственного флага и к 26-й годовщине независимости Украины.
Читайте такжеНа День независимости в Киеве не будет работать две станции метроКак сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписано председателем КГГА.
График перекрытия и перечень улиц - по ссылке: http://kievcity.gov.ua/news/53258.html
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