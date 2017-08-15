КГГА: возобновление строительства на улице Круглоуниверситетской незаконное

Киевская городская государственная администрация сделала все возможное, чтобы остановить незаконное строительство на ул. Круглоуниверситетской, 2/1. Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды – начальник управления контроля за благоустройством Тарас Панчий, который прибыл на место строительства, получив информацию о возобновлении незаконных работ.

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«Киевская администрация сделала все, чтобы остановить это незаконное строительство. Сегодня возобновление работ не имеет никакого законного основания и содержит признаки уголовного правонарушения. Строители пытаются возобновить работы. Контрольная карточка на установку забора – аннулирована. Есть протокол комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, который приостанавливает любые работы, потому что есть риск чрезвычайной ситуации. Также есть решение апелляционного суда – прекратить любые работы, потому что это может грозить местным жителям», – пояснил Тарас Панчий.

По его словам, застройщик сегодня пытался возобновить работы, опираясь на решение суда, не вступившее в силу.

«Сегодня была попытка возобновить работы, при чем работы сопровождали неизвестные мужчины крепкого телосложения, которые покинули стройплощадку после прибытия полиции. Мы надеемся, что правоохранительные органы смогут полностью остановить строительство», – сказал Тарас Панчий.

Напомним, ранее Департамент благоустройства КГГА установил бетонные блоки, чтобы предотвратить проезд строительной техники на площадку.