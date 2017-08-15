В Киеве завтра снова заработает фуникулер. Как сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс", с 12.00 16 августа фуникулер возобновит свою работу в связи с завершением ежегодных регламентных работ.

Читайте такжеКиевский фуникулер на месяц закрывают на плановый ремонтОтмечается, что для обеспечения безаварийной работы фуникулера специалисты провели регламентные работы и капитальный ремонт отдельных узлов. В частности, оборудования вагонов, электронного, механического, электрического, пневматического оборудования поводов, провели статические и динамические испытания.

Специалисты госпредприятия «Киевский экспертно-технический центр Госгорпромнадзора Украины» проверили работу фуникулера и дали разрешение на его эксплуатацию на следующий год.

Как сообщалось, ремонтные работы на фуникулере продолжались с 17 июля 2017 года.