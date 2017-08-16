В КГГА рассказали, сколько потратили на подготовку школ к новому учебному году

На подготовку заведений образования Киева к новому учебному году и к осенне-зимнему периоду выделили почти 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса.

Читайте такжеВ Соломенском районе Киева 1 сентября откроют новую школу на 720 учеников - Кличко«На подготовку к новому учебному году и работы заведений образования в осенне-зимний период выделено почти 2 млрд грн, и это без учета нового строительства. Из них на такой сложный для столицы вопрос, как закрепление земельных участков за учебными заведениями – 89 миллионов гривен», - сообщил Плис.

По его информации, Киев занимает первое место среди регионов Украины по среднему показателю выделенных денежных средств (на одну школу) для проведения капитальных ремонтов к новому учебному году - 531,8 тыс. грн. 2-е место - Киевская обл. (477,5 тыс. грн), 3-е место - Днепропетровская обл. (333,4 тыс. грн).

Плис также обратил внимание на то, что четверть всех средств, выделенных на проведение капитальных ремонтных работ в профессионально-технических учебных заведениях в Украине, сосредоточена в Киеве.

«Мы являемся одним из трех регионов Украины, где 1 января 2017 года принято решение о повышении тарифных разрядов педагогическим работникам, которые финансируются за счет городского бюджета. На это для работников детских садов, внешкольных и профессионально-технических заведений выделено 175,2 млн грн», - сообщил Плис.

Как сообщал УНИАН, ранее в КГГА заявили, что в столице к 1 сентября планируется ввести в действие здания трех общеобразовательных учебных заведений на 1740 школьников.