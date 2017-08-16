В Киеве полиция вместе с чиновниками КГГА провела рейд против мошенников-коммунальщиков

Сегодня на парковочных площадках города находятся лица, которые под разными предлогами пытаются получить деньги от водителей. Об этом во время рейда сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

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«Они могут представляться как инспекторы. Однако настоящие инспекторы носят другую униформу, камеры и другие функции. Зато упомянутые лица на парковках – мошенники, а их действия имеют признаки уголовного преступления!», – отметил глава Департамента.

Он подчеркнул, что Киевская городская государственная администрация надеется на эффективное сотрудничество с правоохранителями, которые должны выполнить свою работу и прекратить мошенничество на парковках.

«Кроме того, мы призываем водителей в коем случае не давать деньги аферистам на парковках и сообщать о фактах вымогательства в полицию, ведь никто не имеет права брать наличные деньги», – резюмировал Сергей Симонов.

Напомним, на всех парковочных площадках Киева заработала безналичная система оплаты без парковщиков.