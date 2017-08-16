В Киеве реконструируют школу и детсад, которые длительное время не эксплуатировались по назначению

В столице после реконструкции восстановят работу средняя общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 180 в Днепровском и дошкольное учебное заведение – в Соломенском районе. Подписаны соответствующие распоряжения КГГА № 950 и № 954, сообщает пресс-служба КГГА.

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Так, в Днепровском районе на бульваре Перова, 21 запланировано реконструировать здание второго корпуса школы, которое не эксплуатируется около 17 лет. Здание приспособят под помещение для обучения учащихся начальных классов. Заказчиком работ определено коммунальное предприятие по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения «Спецжилфонд».

Все работы выполнят за счет бюджетных средств в пределах показателей Программы экономического и социально развития Киева на соответствующий период. Прогнозная сметная стоимость реконструкции здания второго корпуса и обустройство территории средней общеобразовательной школы – 15 000 тыс. грн. Однако уточненную сметную стоимость работ определят после проведения экспертизы проекта.

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Также предусмотрено реконструировать здание бывшего дошкольного учебного заведения на ул. Генерала Тупикова, 27 в Соломенском районе. Это помещение долгое время использовалось для обучения детей гимназии «Эрудит». Вскоре гимназия переедет в новопостроенноую школы на углу улиц Лебедева-Кумача и Землячки. Торжественное открытие запланировано на 1 сентября этого года.

Реконструкция здания бывшего детсада позволит увеличить сеть дошкольных учебных заведений, учитывая социальный спрос жителей. В частности, будут перепланированы помещения 1-го и 2-го этажей согласно современных норм и санитарных правил, надстроен 3-й этаж, где запроектировано расположить детские группы и служебно-бытовые помещения.

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В пристройке запроектированы бытовые помещения прачечной и техническое помещения – в подвальном этаже, бассейн с раздевалками и душевыми, комнаты медсестер и тренера – на первом, спортивный и актовый залы со вспомогательными помещениями – на втором, медицинские помещения и кружковые – на третьем этаже.

Таким образом проектная мощность детсада увеличится до 9 групп на 170 детей. Финансирование в 2017 году будет осуществляться в пределах показателей, предусмотренных Программой экономического и социального развития г. Киева на 2017 год.