Советник президента Бирюков показал проект мемориала погибшим на Донбассе украинским воинам (фото)

Советник президента Юрий Бирюков показал проект мемориала погибшим в зоне АТО украинским воинам.

Мемориал хотят построить у здания Министерства обороны Украины, с инициативой его создания выступил министр обороны Степан Полторак.

"Зал памяти. С книгой памяти, где страница - это день в году. И имена тех, кто пал в этот день. День за днем. Ритуал, почетный караул. Подсветка фотографий погибших на стеклянные стены. И возможность родным зайти в этот зал, прямо с Воздухофлотского проспекта", - написал Бирюков в Facebook.

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По словам Бирюкова, Минобороны уже три месяца ждет разрешения на начало строительства от властей Киева, несмотря на то, что земля на указанном участке принадлежит оборонному ведомству.

"Если вдруг кто знаком с Александром Викторовичем Свистуновым, главным архитектором Киева - вы ему передайте, вдруг почта не работает у человека... Или может затерялось где... Вы ему передайте, что Министерство обороны Украины уже три чертовых месяца ждет ответ от него. Ну хоть какой-то", - добавил он.