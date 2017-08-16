Горение автомобильных шин и мусора на Чистяковской напугало местных жителей (фото)

Столичные спасатели ликвидировали пожар по ул. Чистяковской. Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Киеве. "Сегодня в 15:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре по ул. Чистяковской", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве произошел пожар в жилом доме, погиб 6-летний ребенок"На место происшествия немедленно прибыли бойцы 9-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, на открытой территории горит мусор и резиновые шины на площади в 150 кв. м. В 16:23 пожарные локализовали пожар, а в 16:31 - ликвидировали", - отметили в ГСЧС.

На месте происшествия работало 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава Киевского гарнизона.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания выясняется.

Как сообщает в соцсети dtp.kiev.ua в результате пожара наблюдалось сильное задымление, в столб дыма было видно за 3 км.