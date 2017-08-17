В Киеве пройдет фестиваль "Крымский дом объединяет сердца", посвященный Дню Независимости

На столичном Подоле 24 августа состоится фестиваль «Крымский дом объединяет сердца», посвященный 26-й годовщине Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, а также инициаторы мероприятия - гендиректор ГП "Крымский дом" Ахтем Сеитаблаев и программный директор ГП "Крымский дом" Алим Алиев.

Читайте такжеВ Киеве на День Независимости пройдут концерты, этническая ярмарка и забег в вышиванкахПо информации Алиева, мероприятия пройдут на Почтовой площади. Запланированы выступления крымскотатарских артистов, будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, интерактивы, зона фуд-корта национальной кухни, фотовыставка об истории крымскотатарского народа за последние 300 лет, экспозиция детских рисунков, тематические инсталляции и фотозоны, посвященные Крыму и татарскому народу.

Присутствующий на пресс-конференции министр культуры Украины Евгений Нищук подчеркнул важность фестиваля.

«Важно, что такая полноценная площадка будет выделена, чтобы все киевляне, все гости столицы, все наши соотечественники могли прийти и ощутить это богатство культуры крымскотатарского народа, в конце концов, Украины, во всех ее проявлениях - в танце, изобразительном искусстве, в вокале, музыке. Это очень важно, и я очень рад, что Подол заживет в таком открытом режиме, в замечательной акции «Крымский дом объединяет сердца», - сказал Нищук.

Джапарова отметила, что символично то, что именно в День Независимости Украины крымские татары, которые также защищали независимость государства в 2014 году, будут иметь возможность продемонстрировать в Киеве не только своей позиции, но и культуру, которая очень глубинная и мощная.

«И я точно знаю, что у крымских татар есть чем делиться с украинцами», - сказала она.

Также в течение всего дня 24 августа на Почтовой площади будет проходить праздничный концерт с участием известных крымскотатарских и украинских артистов, среди которых Злата Огневич, Эльзара Баталова, Азиза Ибрагимова, джазовый пианист и композитор Усеин Бекиров, панк-рок группа Shatur-Gudur и многие другие.