Посол Британии не согласилась с низкой позицией Киева в рейтинге журнала The Economist
14:17, 17 августа 2017Киев
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Посол Великобритании Джудит Гоф отказалась согласиться с низкой позицией Киева в рейтинге комфортных для жизни городов, составленном журналом The Economist.
Посол Британии не согласилась с последним рейтингом / rbc.ua
Об этом Гоф написала в своем аккаунте в Twitter.
Важко погодитися з рейтингом Києва. Так, є питання, однак завдяки рефорам і рішучості я бачу, що це місто рухається вгору, а не вниз @TheEIUhttps://t.co/lDvGmKhk15— Judith Gough (@JudithGoughFCO) August 16, 2017
При этом она подчеркнула, что благодаря реформам и решительности городских властей Киев должен быть на более высокой позиции.
"Сложно согласиться с рейтингом Киева (в исследовании The Economist, - ред.). Да, есть вопросы, но благодаря реформам и решительности я вижу, что город движется вверх, а не вниз", - отметила британский посол.
Напомним, ранее журнал The Economist опубликовал рейтинг комфортных для жизни городов, в котором Киеву было отведено 131 место из 140.
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