Посол Британии не согласилась с низкой позицией Киева в рейтинге журнала The Economist

14:17, 17 августа 2017
Киев
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Посол Великобритании Джудит Гоф отказалась согласиться с низкой позицией Киева в рейтинге комфортных для жизни городов, составленном журналом The Economist. 

Посол Британии не согласилась с последним рейтингом / rbc.ua

Об этом Гоф написала в своем аккаунте в Twitter.

При этом она подчеркнула, что благодаря реформам и решительности городских властей Киев должен быть на более высокой позиции.

"Сложно согласиться с рейтингом Киева (в исследовании The Economist, - ред.). Да, есть вопросы, но благодаря реформам и решительности я вижу, что город движется вверх, а не вниз", - отметила британский посол.

Напомним, ранее журнал The Economist опубликовал рейтинг комфортных для жизни городов, в котором Киеву было отведено 131 место из 140.

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Теги: #рейтинг Киев#рейтинг комфортных для жизни городов