Посол Британии не согласилась с низкой позицией Киева в рейтинге журнала The Economist

Об этом Гоф написала в своем аккаунте в Twitter.

Важко погодитися з рейтингом Києва. Так, є питання, однак завдяки рефорам і рішучості я бачу, що це місто рухається вгору, а не вниз @TheEIUhttps://t.co/lDvGmKhk15 — Judith Gough (@JudithGoughFCO) August 16, 2017

При этом она подчеркнула, что благодаря реформам и решительности городских властей Киев должен быть на более высокой позиции.

"Сложно согласиться с рейтингом Киева (в исследовании The Economist, - ред.). Да, есть вопросы, но благодаря реформам и решительности я вижу, что город движется вверх, а не вниз", - отметила британский посол.

Напомним, ранее журнал The Economist опубликовал рейтинг комфортных для жизни городов, в котором Киеву было отведено 131 место из 140.