На доме Булгакова на Андреевском спуске за сутки образовались метровые трещины (фото)

В здании музея Булгакова на Андреевском спуске, 13 в Киеве в течение одних суток образовались более чем метровые трещины. Об этом говорится в сообщении на странице ОО «Общество Андреевского спуска» в Facebook.

Читайте такжеНа Андреевском спуске из-за внезапного проседания почвы образовался огромный провал (фото, видео)«Вчера вечером по обращению представителей Благотворительного фонда Литературно-мемориального музея Булгакова нами совместно были осуществлены фиксации нескольких более метровых горизонтальных трещин, которые в течение суток появились в здании памятника национального значения на Андреевском спуске, 13. Материалы с удостоверением этого факта переданы в местный участок полиции", - говорится в сообщении.

Как заметили активисты, по мнению сотрудников музея одновременное появление нескольких трещин во многих помещениях является прямым следствием строительных работ с привлечением тяжелой мощной техники в усадьбе N14.

В свою очередь активистка, бывший директор компании «УкрНИИпроектреставрация» Ольга Рутковская сообщила, что «вопрос угрозы, нависшей над Музеем Булгакова», будет поднят сегодня на текущем заседании Консультативного совета Департамента культуры КГГА.

Как сообщал УНИАН, ОО «Общество Андреевский спуск» в Facebook сообщило, что 15 августа на Андреевском спуске, 16 из-за внезапного проседания грунта образовался огромный провал более 3,5 м в глубину.

Активисты заявляют, что это является следствием масштабного строительства на опасных подвижных склонах Андреевского спуска, вмешательство в геологию грозит разрушением.

«Сегодня в частной усадьбе N16, на границе с участком неправомерного строительства гостиничного комплекса ООО "Маркон" произошло внезапное и глубокое оседание почвы непосредственно рядом с частным жилым домом. Обвал грунта произошел на участке дренажной системы КП СУППР, непосредственно на штольне», - сообщили активисты, которые разместили в соцсети фото с места инцидента.

Активисты сообщили, что оседание грунта не прекратилось, в результате чего к утру следующего дня открылись опоры подпорной стены, построенные ООО «Маркон».

16 августа сотрудники КП «СУППР» начали работы по засыпке провала на Андреевском спуске, 16 и укреплению склона.

В столичной мэрии со ссылкой на СУППР уверяли, что «какой-либо угрозы дальнейших оползней, угрозы более масштабных работ или опасности для домов нет».