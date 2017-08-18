The Economist понизил рейтинг Киева по совету русских - эксперт

Позиция Киева в рейтинге журнала The Economist не вызывает доверия, поскольку, судя по всему, на ее определение повлияла Россия. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на блогера Александра Волкова.

Читайте такжеНа Певческом поле в Киеве открылась выставка цветочных композиций ко Дню независимости

В частности, Волков изучил материалы The Economist, касающиеся Киева, и обнаружил сразу несколько признаков российского влияния при оценивании рейтинга украинской столицы.

Он обратил внимание на то, что снижение показателей Киева в рейтинге было объяснено беспорядком, экономической нестабильностью и "длительной гражданской войной в Донбасском регионе".

"Почему вы описываете длительную российскую агрессию против Украины на Донбассе как "гражданская война" - точно так, как это делает московская пропаганда? По моему мнению, здесь вы глубоко отличаетесь от The Economist, который употребляет другое понятие", - заявил Волков.

Он также обратился к исследователям с просьбой объяснить, почему они употребили транслитерацию Donbass по российскому образцу, а не Donbas по украинским правилам.

По мнению Александра Волкова, употребление русских клише свидетельствует о том, что над оценкой Киева в рейтинге работал консультант из России, поэтому сама позиция Киева в списке не вызывает доверия.

Напомним, вчера посол Великобритании Джудит Гоф заявила, что не может согласиться с низкой позицией Киева в рейтинге комфортных для жизни городов, составленном журналом The Economist.

"Сложно согласиться с рейтингом. Да, есть вопросы, но благодаря реформам и решительности я вижу, что город движется вверх, а не вниз", - отметила Гоф.