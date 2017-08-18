В Киеве в выходные будет ограничено движение транспорта на Одесской площади

В Киеве с 5:00 19 августа до 22:00 20 августа из-за ремонта асфальтобетонного покрытия будет частично ограничено движение транспорта на путепроводе на Одесской площади.

Как сообщается на сайте коммунальной корпорации «Киевавтодор», движение будет ограничено до двух полос в направлении движения с ул. Академика Заболотного до Кольцевой дороги.

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Также до 20 августа движение транспорта по ул. Владимирской будет частично ограничено в связи с ремонтом мостовой на углу улиц Владимирской и Рейтарской.

В «Киевавтодоре» напомнили, что до 28 августа в столице будут действовать временные ограничения движения транспорта в местах проведения праздничных мероприятий. В частности, сегодня, начиная с 18:00, движение транспорта на ул. Крещатик от Бессарабской до Европейской площади ограничено на время проведения тренировки войск с прохождением в пешем порядке.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.