Лептоспироз в Киеве: от опасной инфекции скончался человек

В Киеве зафиксирована первая в этом году смерть от лептоспироза. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

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"К сожалению, на сегодняшний день у нас один летальный случай. Больной после того, как заболел, сначала занимался самолечением, и только на 7-й день обратился за медицинской помощью. Был сначала доставлен в реанимацию, но, к сожалению, это было поздно. Нужно при первых проявлениях заболевания обращаться к врачу за помощью", - сказал он.

Чумак также сообщил, что в целом с начала года в Киеве зафиксировано восемь случаев заболевания лептоспирозом.

Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, которая характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается волнообразной лихорадкой.