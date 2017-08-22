В Киеве возле метро "Политехнический институт" снесли МАФы (фото)

В ночь на сегодня, 22 августа, в Киеве у выхода со станции метро "Политехнический институт" снесли целый ряд МАФов. Об этом ссобщает 112.ua.

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Отмечается, что был полностью демонтирован торговый ряд, расположенный на стороне при выходе со станции (в Политехническом переулке). При этом МАФы, расположенные через дорогу, остались невредимыми.

По словам владельцев киосков, снос начался около 2:00-3:00 ночи. Говорят, никаких предупреждений не получали. Сейчас продавцы собирают уцелевший товар.

Издание отмечает, что возле этой же станции 15 МАФов уже снесли 4 декабря 2016 года. Тогда под демонтаж попали преимущественно киоски, которые стояли напротив выхода со станции.