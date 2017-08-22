В Киеве возле метро "Политехнический институт" снесли МАФы (фото)

10:42, 22 августа 2017
Киев
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Снос начался около 2:00-3:00 ночи. Владельцы МАФов говорят, что никаких предупреждений не получали.

Снесенный МАФы возле метро / фото 112.ua

В ночь на сегодня, 22 августа, в Киеве у выхода со станции метро "Политехнический институт" снесли целый ряд МАФов. Об этом ссобщает 112.ua.

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Отмечается, что был полностью демонтирован торговый ряд, расположенный на стороне при выходе со станции (в Политехническом переулке). При этом МАФы, расположенные через дорогу, остались невредимыми.

Снесенный МАФы возле метро / фото 112.ua

По словам владельцев киосков, снос начался около 2:00-3:00 ночи. Говорят, никаких предупреждений не получали. Сейчас продавцы собирают уцелевший товар.

Снесенный МАФы возле метро / фото 112.ua

Издание отмечает, что возле этой же станции 15 МАФов уже снесли 4 декабря 2016 года. Тогда под демонтаж попали преимущественно киоски, которые стояли напротив выхода со станции.

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Теги: #снос МАФов#МАФы на политехническом институте