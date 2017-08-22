Очищение Киева от МАФов продолжается: на этот раз демонтаж провели на метро "Политехнический институт"

В Киеве возле станции метро «Политехнический институт» сегодня демонтировали около 15 незаконно установленных временных сооружений, которые перекрывали подход к лицею №142. Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской городской государственной администрации Андрей Фищук, передает пресс-служба КГГА.

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«Сегодня около метро «Политехнический институт» были демонтированы незаконные временные сооружения. Таким образом нам удалось освободить подход к лицею №142, который эти МАФы перекрывали. К тому же на месте демонтированных киосков коммунальщики проведут благоустройство и озеленят территорию», — рассказал Фищук.

Он пояснил, что работники благоустройства сегодня демонтировали более 15 незаконных временных сооружений, которые были установлены сплошными рядами.

«На этот раз, к счастью, так называемых «титушок», которые препятствовали бы работе коммунальщиков, не было. И, благодаря слаженной работе сотрудников благоустройства и сотрудников национальной полиции, демонтаж состоялся в штатном режиме», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что владельцам незаконных временных сооружений сообщили о демонтаже в установленные законом сроки.

«Владельцы МАФов пытаются избежать демонтажа благодаря бесконечной судебной волоките, а зимой этого года возле метро «Политехнический институт» они поставили еще несколько новых незаконных киосков. Мы немедленно вынесли предписания об их демонтаже, и горе-предприниматели сразу же обложили сооружения кирпичом. Однако такое «укрепление» не помешало работникам городского благоустройства сегодня убрать незаконные киоски возле станции метро», — заявил Андрей Фищук.

Он также пообещал, что работники городского благоустройства и в дальнейшем продолжат демонтаж незаконных построек в столице, пока город не будет полностью очищен от незаконно установленных МАФов.

Отметим, в целом, в этом году силами коммунальщиков в Киеве убрали более тысячи незаконных МАФов, еще 1200 планируется демонтировать до конца года.