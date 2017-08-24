Центр Киева перекрыли для автомобилей из-за военного парада

В центре Киева из-за усиленных мер безопасности в связи с подготовкой к мероприятиям по случаю 26-й годовщины Независимости Украины движение граждан затруднено.

Как передает корреспондент УНИАН, центральные улицы столицы перекрыты.

В связи с проведением парада войск улица Крещатик перекрыта от Бессарабской до Европейской площади. Перекрытия установлены на смежных улицах на подходах к Крещатику вдоль всей главной улицы. Также по периметру перекрыт Майдан Незалежности, на котором установлена сцена для высших должностных лиц государства и представителей иностранных делегаций.

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Из-за усиленных мер безопасности движение в центре город для граждан затруднено. К обеспечению порядка привлечено большое количество военнослужащих Национальной гвардии и Национальной полиции.

В 10.00 на Майдан Незалежности прибыл президент Украины Петр Порошенко, который будет наблюдать за военным парадом.

Граждане, которые хотят наблюдать за парадом возле Майдана, должны проходить через рамки-металлоискатели. В частности, рамки установлены возле Дома профсоюзов со стороны улицы Костельной, у Главпочтамта на Крещатике и в других местах.

Ранее министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак анонсировал, что за военным парадом будут наблюдать 11 министров обороны других стран, среди которых министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Меттис.