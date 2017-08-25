Возмущенные киевляне разгромили два центра "Киевэнерго" (фото)

Неизвестные разгромили два центра компании "Киевэнерго" по обслуживанию клиентов в столице. Об этом сообщил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что киевляне разбили имущество "Киевэнерго" из-за недовольства всем, что связано с этой компанией, в частности, из-за тарифов.

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"Вчера в Соломенском районе обычные киевляне (не титушки и не проплаченная "общественность") разгромили два центра по обслуживанию клиентов "Киевэнерго". Причина - недовольство всем, что связано с "Киевэнерго", - говорится в сообщении Кучеренко.

Как сообщал УНИАН, "Киевэнерго" Ахметова пугает жителей столицы срывом отопительного сезона.