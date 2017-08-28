Уже уволено более 50 парковщиков, которые требовали у водителей деньги - Кличко

КП «Киевтранспарксервис» уже уволило 50 работников, которые требовали у водителей наличные за парковку. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Newsone».

Мэр отметил, что были выявлены случаи, когда бывшие парковщики брали с водителей деньги.

«Более 50 сотрудников «Киевтранспарксервиса» уже уволены», - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что борьба столичных властей за то, чтобы парковщики работали честно, закончилась ничем, потому что когда есть большой оборот наличных, проконтролировать доходы сложно и крупные суммы денег оседают в карманах. Поэтому мэрия разработала систему, чтобы уйти от уплаты наличными. Так, сегодня в столице за парковку можно оплатить через паркомат, с помощью смс или мобильного приложения, или купив парковочные талоны в киосках прессы.

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Виталий Кличко отметил, что за упорядочение парковки в столице ответственным должен быть Киевсовет, который и должен принимать соответствующие правила парковки в городе.

«У нас же это вопрос централизованный, и решение принимает Верховная Рада. Закон, который позволяет штрафовать за нарушение правил парковки, за два года был рассмотрен только в первом чтении. Мы очень надеемся, что этот закон будет принят уже осенью, и даст нам возможность урегулировать ситуацию с парковками. Это, с одной стороны - облегчит ситуацию с пробками в городе, ведь зачастую улицы заставлены машинами с обеих сторон дороги, а с другой стороны – это колоссальные доходы в бюджет города», - подчеркнул Виталий Кличко.