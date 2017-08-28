Уже уволено более 50 парковщиков, которые требовали у водителей деньги - Кличко

19:16, 28 августа 2017
Киев
13

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что борьба столичных властей за то, чтобы парковщики работали честно, закончилась ничем, потому что когда есть большой оборот наличных, проконтролировать доходы сложно и крупные суммы денег оседают в карманах.

Кличко отметил, что за упорядочение парковки в столице ответственной должна быть Киевсовет / фото kievcity.gov.ua

КП «Киевтранспарксервис» уже уволило 50 работников, которые требовали у водителей наличные за парковку. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Newsone».

Мэр отметил, что были выявлены случаи, когда бывшие парковщики брали с водителей деньги.

«Более 50 сотрудников «Киевтранспарксервиса» уже уволены», - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что борьба столичных властей за то, чтобы парковщики работали честно, закончилась ничем, потому что когда есть большой оборот наличных, проконтролировать доходы сложно и крупные суммы денег оседают в карманах. Поэтому мэрия разработала систему, чтобы уйти от уплаты наличными. Так, сегодня в столице за парковку можно оплатить через паркомат, с помощью смс или мобильного приложения, или купив парковочные талоны в киосках прессы.

Читайте такжеКличко планирует обсудить с общественностью локации новых парковок в столице

Виталий Кличко отметил, что за упорядочение парковки в столице ответственным должен быть Киевсовет, который и должен принимать соответствующие правила парковки в городе.

«У нас же это вопрос централизованный, и решение принимает Верховная Рада. Закон, который позволяет штрафовать за нарушение правил парковки, за два года был рассмотрен только в первом чтении. Мы очень надеемся, что этот закон будет принят уже осенью, и даст нам возможность урегулировать ситуацию с парковками. Это, с одной стороны - облегчит ситуацию с пробками в городе, ведь зачастую улицы заставлены машинами с обеих сторон дороги, а с другой стороны – это колоссальные доходы в бюджет города», - подчеркнул Виталий Кличко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #парковка в Киеве#парковщики в Киеве#Кличко о парковках