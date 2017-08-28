В КГГА пообещали учесть замечания водителей по пешеходному Подолу

Столичная власть составит перечень пешеходных улиц в исторической части города с учетом мнения и киевлян-водителей. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Прямой».

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«Мы сейчас проводим эксперимент, в рамках которого перекрыли часть Подола и сделали ее пешеходной. Это историческая часть города. И во многих европейских городах есть такие пешеходные зоны, - сказал Виталий Кличко. - Да, не все довольны - у людей, которые привыкли ездить через Контрактовую площадь и Сагайдачного, это вызывает недовольство», - отметил Виталий Кличко.

По словам мэра, после завершения эксперимента столичная власть учтет все мнения и примет окончательное решение: оставить пешеходной большую часть исторического Подола, где киевляне смогут прогуляться и почувствовать атмосферу нашего города, или все-таки ограничиться несколькими пешеходными улицами.