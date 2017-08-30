Киев страдает от пробок (карта, видео)

10:44, 30 августа 2017
Киев
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Мост Патона, а также развязка возле него, построена к Евро-2012, фактически стоят.

Столицу перед 1 сентября сковали пробки / Скриншот

Киев снова страдает от транспортных пробок. Количество машин на дорогах резко возросло перед началом нового учебного года, говорится в сюжете ТСН.

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В частности, затруднено движение на проспекте Победы в районе метро Нивки и площади Победы, улице Гетмана, а из-за ДТП - на улице Народного ополчения.

Также сложная ситуация с проездом и в центре: пробки, в частности, наблюдаются на Саксаганского, Жилянской, Ярославовом Валу, на бульваре Тараса Шевченко, Большой Васильковской и ряде других улиц.

 

Как сообщал УНИАН, 29 августа в результате обрыва контактной сети десятки троллейбусов остановились и заблокировали Чоколовский бульвар, улицу Донецке и Народного ополчения, а также Воздухофлотский проспект.

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Теги: #пробки в Киеве