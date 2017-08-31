Кличко посетил детский сад на Оболони и расстроился от увиденного

Вновь построенные и реконструированные детские сады, которые сдаются в эксплуатацию в Киеве, должны отвечать всем современным стандартам, и к качеству работ, осуществленных в садиках, не должно быть претензий. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после проверки реконструкции детского сада №585 Оболонского района (ул. Малиновского, 1Б), передает пресс-служба КГГА.

«Этот детский сад, где мы сейчас находимся, находился на реконструкции с 2013 года. Потрачена значительная сумма денежных средств. И хорошо, что я приехал с инспекцией к открытию этого заведения. Выявлено много недостатков. И лучше мы на две недели отложим открытие садика, чтобы сделать как следует все необходимое, чем приведем детей в такое заведение», — сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что крайне недоволен результатами реконструкции детского сада. В частности, столичный градоначальник высказал претензии к обустройству территории ДОУ, ремонтных работ внутри, качестве мебели. Виталий Кличко поручил провести внутренний аудит и проверить эффективность использования средств.

«У меня много вопросов и к главе района, и к подрядчикам, которые тут работали. Много претензий относительно качества выполненных работ. И мы сделаем все, чтобы в короткие сроки исправить недостатки, чтобы дети могли посещать современный и обустроенный сад», — заявил сказал мэр Киева.

Кличко также подчеркнул, что в Киеве должны открываться такие социальные объекты, в качестве которых не будет никаких претензий.

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«А то, что сейчас сделано в этом садике покрасили и замазали, чтобы привлекательно выглядело. Но если копнуть глубже, то это далеко не европейские стандарты», — добавил мэр.

Как сообщили в КГГА, на реконструкцию детсада было потрачено свыше 16,5 млн грн. В детском учреждении предусмотрено 9 групп на 180 детей.

В то же время, напомнил Виталий Кличко, столичная власть поставила перед собой задачу ликвидировать очереди в детские сады столицы. По словам мэра Киева, если в 2014 году в «электронной» очереди находилось почти 15 тысяч человек, то в этом году мы уменьшим ее почти втрое — до 5 тысяч детей.

«И мы делаем все, чтобы каждый год открывать все больше детских садов», — подчеркнул столичный голова.

Кличко напомнил, что в этом году в Киеве откроется 10 садов (вновь построенных и полностью реконструированных).

В течение ближайших двух недель в детском саду № 585 будут работать над устранением выявленных недостатков и последующим обустройством территории, сообщили в пресс-службе КГГА. После этого садик начнет работать.