В КГГА потребовали от коммунальщиков пересчитать тарифы за некачественные услуги

Коммунальные управляющие компании должны произвести перерасчет киевлянам за те услуги, которые были предоставлены не в полном объеме, либо вообще не оказаны. Об этом во время очередного заседания штаба по вопросам подготовки жилого фонда к зиме и повышения качества услуг коммунальных служб заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

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«Управляющая компания в каждом районе должна предоставить соответствующую информацию о случаях непредоставления услуг и суммах, на которые будет скорректирована плата за услугу по содержанию домов и придомовых территорий. Мы сегодня фиксируем случаи, когда по разным причинам не работают лифты, не производится полив дворов, не работает система диспетчеризации и тому подобное. Там, где мы зафиксировали такие нарушения, предприятия должны уменьшить плату за услугу», — сказал Пантелеев.

Он подчеркнул, что всю информацию о невыполнении услуг будет проверять Жилищно-коммунальная инспекция в городе Киеве (управление самоуправленческого контроля) на основе обращений киевлян на городские телефонные «горячие» линии.​