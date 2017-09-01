Украинский миллионер в издании The Hill призвал не политизировать вопрос строительства Мемориала Бабьего Яра

В 2021 году исполнится 80-я годовщина со дня трагедии, и по мере приближения этой даты в Украине и за рубежом усиливается понимание того, что мемориал необходимо построить.“Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр” - это не повод для раздора, а точка объединения Украины и всего мирового сообщества вокруг трагических уроков прошлого для того, чтобы подобные катастрофы больше не повторялись и при этом важно не политизировать этот вопрос. Об этом в статье для американского издания The Hill пишет миллиардер, член наблюдательного совета «Мемориального центра Бабий Яр» Павел Фукс.

«Дискриминация людей по национальному или расовому признаку может привести только к еще большим трагедиям. На том самом месте десятки тысяч людей были просто убиты из-за их национальности, языка, религии и убеждений. Мы должны постоянно напоминать себе, нашим детям и нашим внукам о том, что гражданство или национальность человека не имеют значения - важны только дела», — сообщил он, подчеркнув, что важно не политизировать этот процесс.

Предприниматель пишет, что ранее никто не заботился о состоянии урочища, где отсутствовали даже минимальные удобства, но за последние несколько лет эта ситуация изменилась: под руководством мэра Киева Виталия Кличко обустроили парковую зону и реконструировали заповедник.

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Он подчеркивает, что во избежание конфликтов работы начнутся только после учтения интересов всех заинтересованных сторон, добавляя, что организаторы получают поддержку от Всеукраинского еврейского конгресса и его Президента Вадима Рабиновича.

«Это кропотливый и долгий процесс, но без этого никак. Нам очень помогает Всеукраинский еврейский конгресс, который включает более 120 различных ассоциаций и фондов. Президент конгресса, Вадим Рабинович оказывает особую помощь в проекте», — сказал Фукс.

Вместе с тем он привел слова вице-президента Европарламента Иоана Паску, о том, что подобные инициативы служат основой для роста демократических обществ, другие же европарламентарии отметили огромный вклад в поддержку Украины в Европе через проект мемориального комплекса.

Бизнесмен пишет в статье, что такие проекты, как Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр - это не повод для раздора, а точка объединения Украины и всего мирового сообщества вокруг трагических уроков прошлого для того, чтобы подобные катастрофы больше не повторялись.

«Учитывая социально-экономическое и политическое напряжение не только в Украине, но и во всем мире, потребность в подобных социальных проектах невероятно возрастает. Уверен, что мемориальный центр Холокоста Бабий Яр станет символом надежды и примирения в Украине и во всем мире. Ради этого, независимо от политических взглядов, гражданства или национальной принадлежности мы должны стремиться объединять усилия, чтобы довести начатое дело до конца», — резюмировал Павел Фукс.