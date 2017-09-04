Агентство Moody's повысило рейтинг и прогноз Киева

Повышение рейтинга Киева отражает сбалансированную политику, которую проводит городская власть, а также настроения, которые царят в деловых и финансовых кругах города. Так считает первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

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«Агентство определило наш прогноз как «положительный», повысив его со «стабильного». Это означает, что мировое деловое сообщество видит те шаги, которые делает руководство города, чтобы стабилизировать и улучшить ситуацию в столице. Да, это дается нелегко – хотя бы потому, что из-за военного конфликта на востоке у нас есть много внутренне перемещенных – а это нагрузка на городской бюджет, много корреляций в социальных программах и планах, но мы сделали это. Мы отремонтировали больше дорог, чем когда-либо до сих пор, открываем новые школы и садики, уменьшая очереди, обустраиваем парки и скверы, упрощаем условия для ведения бизнеса. Важно также, что ранее, до каденции Виталия Кличко власть только накапливала долги, а мы первые, кто начал с ними рассчитываться, и делаем это планомерно и умеренно. Так, еще есть много того, что надо сделать, но мне приятно, что и киевляне, и мир видят – изменения есть. И они положительные. Уверен, что рейтинг мог бы быть еще выше, однако он коррелирует с рейтингом государства», – подчеркнул Геннадий Плис.

Напомним, Международное агентство Moody's повысило кредитные рейтинги Киева и Харькова. Рейтинг Харькова повышен с Саа3 до Саа2. Одновременно прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный». Рейтинг Киева повышен с Са до Саа3, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный». Это произошло вслед за повышением рейтингов Украины по обязательствам в украинской и иностранной валюте с Caa3 до Caa2 и изменением прогноза со «стабильного» на «позитивный».