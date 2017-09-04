Повышение кредитного рейтинга Киева увеличит инвестиционную привлекательность столицы - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от “Удара” Дмитрий Белоцерковец, комментируя информацию о том, что международное агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Киева с Са до Саа3, а прогноз по рейтингу изменен со "стабильного" на "позитивный".

Белоцерковец напомнил, что рейтинги долгосрочных обязательств, выставляемых агентством Moody's, - это анализ относительного кредитного риска долговых обязательств.

Народный депутат отметил, что на повышение рейтинга Киева положительно повлияло своевременное погашение городом внутренних облигаций (серия G - 1 915 млрд. грн.) в 2016 году. Кроме того, отметил он, Киев улучшил свой операционный профицит до 37% в 2016 году. При этом народный депутат напомнил, что операционный профицит в 2015 году составил 28%, а в 2014 году - 15%.

Дмитрий Белоцерковец также добавил, что Киев завершил реструктуризацию долга в размере 448,9 млн. долл. США и увеличил свои денежные резервы - в среднем 20% операционных доходов в первой половине 2017 года, по сравнению с 9% за 2016 год.

«Moody's позитивно отзывается о перспективах Киева, аргументируя это тем, что город смог сделать колоссальную работу в условиях сложной общегосударственной экономической ситуации», - подчеркнул народный депутат.

Кроме того, отметил Белоцерковец, агентство отмечает улучшение операционной среды в столице. «Повышение суверенного рейтинга указывает на снижение риска, который несут местные органы власти, учитывая их прочные финансовые и операционные связи с центральным правительством, а также предусматривает увеличение инвестиционной привлекательности», - подчеркнул народный депутат.

Дмитрий Белоцерковец также отметил, что в условиях погашения долгов и кредитов, которые брала предыдущая власть, Киев активно развивается. В частности, ремонтируются дороги, строятся новые школы и детские сады, открываются новые парки и прочее.