Киевляне требуют ввести в эксплуатацию здание Театра на Подоле

Жители столицы в петиции призывают ввести в эксплуатацию здание Театра на Подоле. Об этом говорится на сайте петиций Киевского горсовета.

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"Новое здание Театра на Подоле является образцом современной архитектуры и функционализма. Она оттеняет и подчеркивает собой исторические достопримечательности вокруг, не нарушая ансамбля улицы, и в то же время не страдает псевдоисторизмом. В рекомендациях ЮНЕСКО по сохранению наследия указано, что новые здания не могут быть похожи на старые в местах исторической застройки", - отмечается в тексте.

Пока собрано 2 тысячи 106 подписей, осталось 7 тыс. 894.

Ранее деятели культуры обратились к Кличко, выступая в защиту Театра на Подоле.