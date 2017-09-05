Чиновника Киевсовета поймали на вымогательстве взятки

Власть столицы совместно с правоохранителями очищает КГГА и Киевсовет от нечистых на руку чиновников. Сегодня сделан еще один шаг к этому. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

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«Сегодня чиновник Киевсовета уличен в организации схемы вымогательства взяток за предоставление подконтрольным коммунальным предприятием складских услуг субъектам хозяйствования. Это должно быть еще одним уроком для тех, кто приходит в городскую власть за «легкими» деньгами», – отметил Геннадий Плис.

Он подчеркнул, что сегодня сотрудники управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА совместно с сотрудниками УЗЕ в городе Киеве, УВС ГУНП в Киеве и следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции, под процессуальным руководством столичной прокуратуры задержали начальника управления административного и хозяйственного обеспечения Киевсовета Игоря Сабадаху, который требовал от представителя общества с ограниченной ответственностью взятку в сумме 24 000 грн в качестве залога и квартальной оплаты (7 000 ежемесячно) и получил через посредника – заведующего хозяйством подконтрольного коммунального предприятия «Госпкомобслуживание» – последнюю ее долю в размере 7 000 грн. Взятки чиновники собирали за предоставление в аренду помещений производственно-складской базы КП «Хозкомобслуживание» в Голосеевском районе Киева и за подписание договора хранения имущества. Официальная же стоимость указанных услуг составила 1 000 грн в месяц и выплачивалась отдельно.

Сейчас на основании постановления Голосеевского районного суда города Киева проводятся обыски в служебных помещениях управления Киевсовета и КП «Хозкомобслуживание», на складской территории коммунального предприятия, а также по месту жительства Игоря Сабадахи.

Решается вопрос о задержании Игоря Сабадахи и двух посредников. В то же время дополнительно устанавливаются другие факты преступной деятельности этих лиц.

«Если кто-то из чиновников еще не понял, отмечу: управление по борьбе с коррупцией в КГГА пристально отслеживает деятельность городских чиновников относительно неправомерных действий и, получив такие факты, сразу привлекает правоохранителей к разоблачению взяточников», – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.