В центре Киева из-за забега 9 и 10 сентября перекроют целый ряд улиц

В центральной части Киева 9 и 10 сентября запретят движение транспортных средств в связи с проведением забега Intersport Ukraine Run. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Так, с 9:00 9 сентября до 23:00 10 сентября будет запрещено движение на Майдане Незалежности и ул. Крещатик (от ул. Архитектора Городецкого до ул. Богдана Хмельницкого).

Кроме того, будет запрещено движение с 6:00 9 сентября до 23:00 10 сентября для монтажа конструкций спортивного городка и 10 сентября с 9:30 до 13:00 по такому маршруту: ул. Крещатик - Европейская площадь - ул. Михаила Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - ул. Михаила Грушевского - Арсенальная площадь - ул. Ивана Мазепы - Арсенальная площадь - ул. Михаила Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - ул. Ивана Мазепы - Арсенальная площадь - ул. Михаила Грушевского - Европейская площадь - ул. Крещатик.

Также на время проведения спортивного мероприятия будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, который курсирует по указанным улицам.