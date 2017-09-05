Генпрокуратура Украины совместно с мэром Киева разоблачили коррупционеров в Киевсовете - Луценко

Совместная операция Мэра Киева и Генеральной прокуратуры Украины по противодействию коррупции привела к задержанию чиновников КГГА и Киевсовета. Об этом заявил Генеральный Прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук

Кроме того, о совместной операции правоохранителей и КМДА заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис, сообщает пресс-служба администрации.

Читайте такжеСтоличная прокуратура задержала на взятке чиновницу Департамента земресурсов КГГА

"Сегодня чиновников Киевсовета уличили в организации схемы вымогательства взяток за предоставление подконтрольным коммунальным предприятиям складских услуг субъектам хозяйствования. Это должно быть еще одним уроком для тех, кто приходит в городскую власть за "легкими" деньгами", – отметил Плис.

Он подчеркнул, что сегодня сотрудники управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА совместно с сотрудниками УЗЕ в городе Киеве, УВС ГУНП в Киеве и следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции, под процессуальным руководством столичной прокуратуры задержали начальника управления административного и хозяйственного обеспечения Киевсовета Игоря Сабадаху, который требовал от представителя общества с ограниченной ответственностью взятку в сумме 24 000 грн в качестве залога и квартальной оплаты (7 000 ежемесячно) и получил через посредника – заведующего хозяйством подконтрольного коммунального предприятия «Госпкомобслуживание» – последнюю ее долю в размере 7 000 грн.