Киевлянам сделали перерасчет за некачественно предоставленные услуги на сумму более чем 4,5 миллиона гривень - КГГА

Коммунальными управляющими компаниями, осуществляющими оказание услуг по содержанию домов и придомовых территорий, осуществлен перерасчет за непредоставленные и некачественно предоставленные отдельные услуги. Общая сумма перерасчета, которая отражена в квитанциях, которые люди получат в сентябре, составляет 4,72 млн грн. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Мы провели анализ обращений людей о качестве работы коммунальных жилищно-эксплуатационных участков. Там, где подтвердились факты непредоставления или некачественного предоставления отдельных услуг – сделали перерасчет. Так, ряд перерасчетов сделали из-за неудовлетворительного обслуживания лифтов, систем диспетчеризации, димовентеляционных каналов, внутридомовых систем, неубранных придомовых территорий и лестничных клеток, отсутствия освещения мест общего пользования, невыполнения полива дворов, клумб и газонов и тому подобное», – сказал Петр Пантелеев.

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В целом, как сообщил заместитель председателя КГГА, полмиллиона тысяч квартир получили перерасчет после подтверждения факта нарушения инспекторами Управления самоуправляющегося контроля (Жилищно-коммунальной инспекцией).

«Мы должны обеспечить защиту интересов потребителей и справедливость начислений. Там, где люди не получили надлежащей работы ЖЭУ – должна быть корректировка оплаты», – подчеркнул он.