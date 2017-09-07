Готовьтесь к пробкам: в Киеве вновь ограничат движение по Южному мосту

В столице снова будет частично ограничено движение по Южному мосту из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

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"На Южном мостовом переходе в направлении движения по ул. Николая Бажана до Надднепрянского шоссе будет частично ограничено движение транспорта, в частности: - с 20.00 час. 08.09.2017 до 07.00 час. 09.09.2017 в первой полосе движения; - с 19.00 час. 09.09.2017 до 07.00 час. 10.09.2017 во второй полосе движения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября в Киеве автомобили застряли в огромных пробках, наиболее затруднено движение в центре города.