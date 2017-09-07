Заводскую трубу превратят в "маяк" - самую высокую инсталляцию в Киеве (фото)

Британский художник Себастьян Кайт выиграл конкурс на переоборудование самой высокой заводской трубы в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написал управляющий партнер Unit.City Максим Яковер.

Художник превратит трубу бывшего завода в световую инсталляцию - Маяк инноваций.

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"Световая инсталляция превращает бывшую промышленную трубу в яркий символ будущего. Луч света в ночном небе становится видимым маркером на горизонте. Днем дымовая труба погружается в состояние покоя, несмотря на свою историю. Вечером свет проходит позвоночником дымохода, заряжает его, достигает вершины и зажигает яркий луч", - говорится в описании проекта на сайте Unit.City.

Как сообщал УНИАН, в Киеве откроют Музей монументальной пропаганды СССР, который войдет в топ-10 туристических объектов столицы.