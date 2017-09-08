Кличко: Мы должны создать условия, чтобы молодые ученые реализовывались в Украине

Технологии и инновации являются важными для развития нашей страны и нашего города. И мы делаем все, чтобы поддержать молодых ученых. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции Falling Walls Lab 2017.

«Новые научные разработки, технологии и идеи имеют важное значение для развития нашего государства и общества во всех сферах. Я очень рад, что Киев является центром развития ИТ-хабов. Я рад, что, например, систему Smart City мы начали внедрять в столице 2 года назад вместе с партнерами из Германии. Рад, что создаем новые возможности для молодых ученых и помогаем реализовать их идеи», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что, например, в прошлом году во время поездки в город-побратим Киото договорился об обмене студентами с научно-исследовательским центром ASTEM. Уже в ноябре трое киевских студентов отправятся в Киото, а в украинскую столицу прибудут японские студенты.

Читайте такжеКличко посетил детский сад на Оболони и расстроился от увиденного

Городской глава подчеркнул, что главной задачей власти должно стать создание условий, чтобы молодые ученые не уезжали за границу, а могли реализоваться в Украине, чтобы их разработки и инновации работали для развития Украины.

Виталий Кличко отметил, что в этом году на Falling Walls Lab 2017 молодые ученые подали уже 40 проектов. Вместе с тем, у всех желающих есть еще 3 дня – до 10 сентября – чтобы подать заявку.

«Надеюсь, что заявок будет гораздо больше», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр также протестировал одну из разработок, которая может принять участие в финале, систему, которая анализирует состояние сердечно-сосудистой системы и оценивает общее состояние организма.

К участию в конкурсе приглашают молодых ученых и разработчиков с проектами в сфере медицины, IT, бизнеса и тому подобное. 31 эксперт отберет самые перспективные разработки, которые авторы презентуют во время украинского финала 30 сентября. Победители получат возможность представить свои идеи на международном финале Falling Walls Lab 2017, который состоится 8-9 ноября в Берлине.