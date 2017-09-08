Кличко: за качеством дорог в Киеве будут следить международные эксперты

Киев присоединился к сотрудничеству с международной инициативой CoST, поэтому теперь качество новых столичных дорог и эффективность использования средств на ремонт будут мониторить независимые международные эксперты. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после подписания Меморандума о взаимопонимании между Национальным Секретариатом Инициативы CoST, КГГА и коммунальной корпорацией «Киевавтодор».

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«Сейчас в Киеве продолжаются интенсивные дорожные работы. Я очень рад, что мы сегодня подписали Меморандум с международной независимой организацией, которая сможет проверить соотношение между вложенными деньгами и качеством работ на тех дорогах, которые капитально ремонтируются в Киеве, – сказал мэр. – Поэтому отныне соответствие качества путей стоимости дорожных работ будет мониторить международная инициатива CoST, и – что важно – будет информировать об этом общественность», – отметил Виталий Кличко.

Подписание Меморандума соединили с инспекцией Кольцевой дороги, на которой сейчас идет капитальный ремонт.

На объекте уже полностью завершены работы по устройству нового двухслойного асфальтобетонного покрытия проезжей части. Также проведены работы по реконструкции сети наружного освещения.

Сейчас здесь выполняются работы по устройству нового покрытия на тротуарах и благоустройству распределительной части Кольцевой дороги. Работы планируется завершить в октябре.

«Подрядчик дает гарантию 5 лет. Я доволен новой дорогой. Могу сказать, что и качество, и скорость работ соответствует запросам киевлян. У нас есть определенные преграды – часть дороги находится на балансе города, а часть – на балансе Киевской области, но я уверен, что это не помешает нам и мы договоримся и сделаем всю Кольцевую дорогу», – подчеркнул Виталий Кличко.

Директор Национального Секретариата CoST Наталья Форсюк рассказала, что их организация исследует проекты на всех стадиях и мониторит эффективность проекта: проектную документацию, тендерную документацию, работу подрядчика и технический надзор, а затем анализирует и дает свои заключения и рекомендации.

«Я благодарна и мэру Киева, и руководителю «Киевавтодора», что они проявили такую инициативу. До этого мы работали с «Укравтодором» и исследовали их проекты, которые выполняются за бюджетные средства и за средства международных финансовых организаций, таких как Всемирный Банк, ЕБРР и других. Все результаты мы публиковали в своих отчетах. Выводы были разные. Надеемся, что управление проектами в Киеве будет несколько более эффективным на практике. А также надеемся, что сотрудничество с Киевом будет весьма плодотворным», – отметила Наталья Форсюк.