Кличко приехал в Днепр на День города

Мэр Киева Виталий Кличко приехал в Днепр, где в эти выходные отмечают День города.

«Сегодня я здесь как председатель Ассоциации городов Украины и как мэр столицы. Вместе с коллегами из некоторых других городов посмотрим как развивается Днепр, пообщаемся, обменяемся опытом. И Киев, и Днепр – большие города. У нас много похожих проблем и вызовов, и совместно их легче решать», – сказал мэр столицы.

Виталий Кличко вместе с мэром Днепра Борисом Филатовым посетили праздничные мероприятия на Фестивальном причале, поздравили горожан и пообщались с жителями Днепра.

«Я приехал поздравить вас с Днем вашего города, привез вам привет от киевлян. Днепр – город патриотов, город энергичных, трудолюбивых и гостеприимных людей. И я хочу пожелать вам успехов, чтобы Днепр развивался, крепчал и усиливалась. Любите свой город, свою страну! С праздником, Днепр!» – обратился Виталий Кличко к жителям города со сцены на Фестивальном причале.

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В комментарии журналистам мэр Киева отметил, что во всех городах сегодня много общих проблем, которые местная власть пытается решать совместными усилиями в рамках Ассоциации городов Украины.

«Это и проблема реформирования сферы ЖКХ, и восстановление инфраструктуры, и строительство объектов социальной сферы, наведение порядка с парковкой в городах. Мы понимаем, что только вместе, объединив наши усилия, мы сможем преодолеть те вызовы, которые сегодня стоят перед властью на местах. Чтобы люди чувствовали изменения, которых они давно ждали», – сказал Виталий Кличко.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что очень важно, что мэры украинских городов поддерживают и помогают друг другу, есть понимание общего дела.