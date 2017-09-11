В Киеве отремонтируют все помещения станций скорой помощи

В столице отремонтируют помещения всех 18 отделений экстренной (медицинской) помощи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время инспекции технического состояния отделений, а именно: подстанции № 6 и № 4, сообщает пресс-служба КГГА.

«Работники подстанции № 6 оказывают экстренную медицинскую помощь 95 тысячам жителей Шевченковского района. Здесь работает 8 бригад экстренной (скорой) медицинской помощи и 1 специализированная бригада экстренной (скорой) медицинской помощи по специализации психиатрия: 7 бригад – в суточном режиме, 2 бригады – в дневном. Это 111 сотрудников и 23 водители КО «Киевмедспецтранс», которые ежегодно выполняют около 24 тысяч выездов на вызовы. Помещение построено в 1963 году, последний ремонт был осуществлен в 1983 году, и сегодня оно требует капитального ремонта с заменой внутренних и наружных сетей: системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, сети освещения и компьютерной сети», – рассказал Поворозник.

По его словам, все отделения в столице построены в 60-80 годах и в настоящее время требуют ремонта помещений и инженерных коммуникаций. Поэтому принято решение о проведении ремонтных работ на всех подстанциях.

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«В этом году завершен комплексный капитальный ремонт на подстанции № 4, работники которой обслуживают 120 тысяч жителей Святошинского, Оболонского, Шевченковского и Подольского районов города и ежегодно получают около 23 тысяч вызовов. Здесь полностью заменены системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрической сети, внешней сети освещения и компьютерной сети. Также смонтированы счетчики холодной и горячей воды, газа, заменены окна на металлопластиковые и проведены общестроительные работы по ремонту и окраски поверхностей, ремонта пола подобное. Осуществлен монтаж и наладка компьютерного оборудования, аппаратуры оперативного телефонной связи и аппаратуры радиосвязи – одной из важнейших частей работы. Ведь именно качественная связь – это одна из составляющих быстрого реагирования на вызов», – сказал заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что ремонтные работы помещений подстанций не требуют значительных финансовых затрат и времени для его выполнения.

Ранее сообщалось, что киевлянам вернули деньги за некачественные комуслуги.