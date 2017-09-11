В час-пик в киевском метро из-за возгорания проводки закрыли движение между "Петровкой" и "Тараса Шевченко"

В тоннеле между станциями метро «Петровка» и «Тараса Шевченко» произошло возгорание проводки.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник полиции, дежуривший на станции метро Тараса Шевченко.

На данный момент поезда курсируют от станции метро «Оболонь» до «Героев Днепра» и с «Контрактовой площади» до «Теремков».

Станция метро «Тараса Шевченко» закрыта на вход для пассажиров, повешены таблички «закрыто по техническим причинам». Станция работает только на выход.

В свою очередь официальная страниц Киевского метрополитена в Фейсбук распространила сообщение следующего содержания:

Синяя ветка. Движение "Героев Днепра - Майдан Незалежности" и "Петровка" - "Теремки"

На перегоне "Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" было выявлено задимление.

В комментариях под сообщением пользователи пишут, что на вход закрыты также станции метро "Контрактовая площадь", "Оболонь" и "Почтовая площадь".