В Киеве закрыты четыре станции "синей ветки" метро

В Киеве закрыты на вход и выход пассажиров четыре станции "синей ветки" метро: "Петровка", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь". Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено в сообщении на станции метро "Дворец спорта".

Как отмечают работники метрополитена, станции не работают по "техническим" причинам.

Как сообщал УНИАН, ранее на странице КП «Киевский метрополитен» в Facebook появилось сообщение о том, что на «синей ветке» столичного метрополитена обнаружено задымление.

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«Синяя ветка. Движение «Героев Днепра - Майдан Незалежности» и «Петровка» - «Теремки». На перегоне «Контрактовая площадь» - «Тараса Шевченко» было обнаружено задымление», - говорится в сообщении.

При этом не уточнялось, продолжают ли курсировать поезда.

Как сообщил сотрудник полиции, дежуривший на станции метро «Тараса Шевченко», в тоннеле между станциями «Петровка» и «Тараса Шевченко» произошло возгорание проводки.