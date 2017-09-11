Задымление в киевском метро: закрыты четыре станции "синей ветки", время возобновления работы неизвестно

В Киевском метрополитене пока не знают времени возобновления работы закрытых из-за задымления станций «синей ветки». Об этом в комментарии УНИАН сказала советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

Она отметила, что на «синей линии» работают спасатели. При этом Макогон добавила, что на данный момент не работают на вход-выход станции «Петровка», «Тараса Шевченко», «Контрактовая площадь» и «Почтовая площадь».

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Макогон отметила, что поезда курсируют от станции «Героев Днепра» до «Оболони» и от «Майдана Незалежности» до «Теремки».

В метро объявляют, чтобы пассажиры ехали наземным транспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, представитель ГСЧС сообщил, что в метрополитене произошло задымление проводки, пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты должны закончить ремонт за 30 минут.

Как сообщили очевидцы, большое количество людей перемещается по улицам между не работающими станциями. Возле станции метро «Контрактовая площадь» трамваи переполнены пассажирами, в вагоны невозможно войти. Кроме того, часть водителей трамваев объявляет, что они едут в депо и не берут пассажиров. Также большие очереди сформировались на маршрутки. Большое количество людей не может доехать в сторону Оболони.

Как сообщал УНИАН, ранее на странице КП «Киевский метрополитен» в Facebook появилось сообщение о том, что на «синей ветке» столичного метрополитена обнаружено задымление.

«Синяя ветка. Движение «Героев Днепра - Майдан Незалежности» и «Петровка» - «Теремки». На перегоне «Контрактовая площадь» - «Тараса Шевченко» было обнаружено задымление», - говорится в сообщении.